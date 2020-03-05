菲律一名男子去年從西雅圖搭飛機往台灣，向隔壁的女乘客伸出狼爪，不但強行襲胸摸陰，還強行撕裂其內褲指姦得逞，女子受害後向空服員求救揭發這名菲男獸行機組人員依法通報，讓他下飛機後就被送辦，檢察官依法提起公訴桃園地院依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指，2019年8月12日凌晨，菲籍男子K在搭乘長榮航空航班編號BR-03 號，由美國西雅圖飛往臺灣桃園之班機，無視鄰座女乘客以的抗拒，強行以手觸摸女乘客之胸部，並撕裂其內褲及撫摸陰部得逞，後來還把手指插進入受害女陰道內，相當離譜。空服員也證稱，當時女子是哭著去找他們反應自己被性侵邊說邊發抖的表示自己「everywhere」被摸透。菲男雖然承認有上述行為，但矢口否認有強制性交，他辯稱：雖然自己有動手，但女乘客沒有做任何動作表示拒絕，沒有馬上反應求助，也不把腳合起來等語來否認自己是強制性交。

法官審理時考量證人的說詞與犯罪證據，認定菲男為滿足一己私慾，未尊重女性之性自主權，強制性交嚴重創傷女乘客身心，被告犯後態度不佳，判處他有期徒刑4年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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(中時電子報)