台灣的科學成果、科技研發，在這次新冠疫情蔓延過程，讓國際間特別側目，也愈加主動向台灣交流、請益，今（5）日簽署合作備忘錄的國家實驗研究院和國際合作發展基金會，正是希望未來能共同推動，以跨領域科技支援友邦的計畫與相關研究，促成實務導向的外交、開拓科技創新應用。

國際合作發展基金會是長年以來，扮演我國對邦交國推動援外計畫的執行角色，從早期的農林漁牧業，拓展到公衛醫療、潔淨能源、電子商務、資通訊、環保等領域，近年更將台灣的科技優勢納入國際合作的項目。

國合會舉例說，結合空間資訊科技與衛星影像應用，協助中美洲邦交國進行國土監測、火山監控、森林病蟲害防治等，都有實際案例可證。

基於國研院轄下的8個國家級實驗研究中心，涵括「地球環境」、「資通訊科技」、「生醫科技」與「科技政策」四大領域，兩個機構的實質牽手，將能結合雙方在科技與外交的軟實力。

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