新冠肺炎疫情持續中，但近日仍有居家隔離、檢疫者違反規定「趴趴走」，行政院長蘇貞昌今天提醒地方政府配合，如果有任何人違反隔離、檢疫，希望開單第一線的地方政府要有效執行、從重開罰，且繳納罰款期限不要太長，對於不依法繳納者要強制執行，因為解決問題要立竿見影。

衛福部今到行政院會報告新冠肺炎疫情現況及應處作為，行政院發言人Kolas Yotaka行政院會後轉述，蘇貞昌聽後表示，台灣目前只有零星的社區感染個案，但是全球疫情情勢已經越來越嚴峻，必須為了可能的社區感染做準備，台灣是世界防疫典範，中央地方應繼續攜手共同努力。

蘇貞昌要求，因應紓困條例通過，相關子法也必須本周之內提出，全國要有先期作業，積極對抗；而有效控制疫情的關鍵，就是民眾要有陽光透明資訊，也因此現在指揮中心每天一場或多場記者會，就是希望全民參與共同努力，也希望地方配合。

蘇貞昌說，如果有任何人違反隔離檢疫，希望地方政府身為開單第一線，要有效執行、從重開罰，繳納罰款期限不要太長，對於不依法繳納者要強制執行，因為解決問題要立竿見影，同步也請指揮中心訂定裁罰指引，讓地方政府有所依循。

(工商 )