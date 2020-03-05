周興哲的歌聲渾厚溫暖、充滿感情，被譽為「破億情歌製造機」，日前親身參與新曲《受夠》MV的拍攝，更是大展「一秒落淚」的演技，讓人眼睛為之一亮，最近已有導演看上周興哲的演技，邀請他擔綱電影男主角，預計今年初夏就會開拍。
「我是巨蟹座，天生感情豐富又缺乏安全感，不僅唱歌時感情投入，創作時也是如此，經常一邊寫歌一邊哭！」周興哲笑說，他創作《受夠》的靈感即是看了劉若英的電影《後來的我們》有感而發，從電影院直奔回家，坐在鋼琴前揮淚創作，因此拍MV時特別有感，不需特別培養情緒，一聽到音樂就落下男兒淚。
對於新戲的內容，周興哲無法透露太多，只說是一齣愛情片，這也將是周興哲於兩年前正式演出網路劇《小妖的金色城堡》後，首度挑戰大螢幕。周興哲接受本報邀請進棚拍攝古馳（GUCCI）時尚專題，分別穿上最新款GG Psychedelic系列迷幻色彩風格的新裝，以及GG LOGO酒紅色夾克褲裝，大尺碼Oversize的街頭休閒裝扮不僅時尚，而且十分自在舒適，讓周興哲直呼「這就是我會穿的衣服啊！」
周興哲透露GUCCI一直是他的愛牌之一，每回演唱會上台唱最後一支安可曲時，不知為何都會挑選GUCCI夾克登場，大概是唱完整場後渾身大汗，穿上休閒寬鬆的GUCCI夾克讓他很自在，成為整場演唱會最美好時尚的結尾。
(中時 )
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