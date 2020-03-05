周興哲的歌聲渾厚溫暖、充滿感情，被譽為「破億情歌製造機」，日前親身參與新曲《受夠》MV的拍攝，更是大展「一秒落淚」的演技，讓人眼睛為之一亮，最近已有導演看上周興哲的演技，邀請他擔綱電影男主角，預計今年初夏就會開拍。

周興哲在MV的演技受肯定，透露今年初夏會挑戰大螢幕，穿 GUCCI酒紅色GG Logo夾克8萬9500元、長褲4萬3000元、印花領帶 7700元、襯衫1萬9500元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／GUCCI）

「我是巨蟹座，天生感情豐富又缺乏安全感，不僅唱歌時感情投入，創作時也是如此，經常一邊寫歌一邊哭！」周興哲笑說，他創作《受夠》的靈感即是看了劉若英的電影《後來的我們》有感而發，從電影院直奔回家，坐在鋼琴前揮淚創作，因此拍MV時特別有感，不需特別培養情緒，一聽到音樂就落下男兒淚。

對於新戲的內容，周興哲無法透露太多，只說是一齣愛情片，這也將是周興哲於兩年前正式演出網路劇《小妖的金色城堡》後，首度挑戰大螢幕。周興哲接受本報邀請進棚拍攝古馳（GUCCI）時尚專題，分別穿上最新款GG Psychedelic系列迷幻色彩風格的新裝，以及GG LOGO酒紅色夾克褲裝，大尺碼Oversize的街頭休閒裝扮不僅時尚，而且十分自在舒適，讓周興哲直呼「這就是我會穿的衣服啊！」

周興哲穿上GUCCI最新款GG Psychedelic系列迷幻色彩新裝，直呼「這就是我會穿的衣服啊！」。GG Psychedelic運動外套 7萬5500元、長褲4萬3500元，異色拼接球鞋3萬3800元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／GUCCI）

周興哲透露GUCCI一直是他的愛牌之一，每回演唱會上台唱最後一支安可曲時，不知為何都會挑選GUCCI夾克登場，大概是唱完整場後渾身大汗，穿上休閒寬鬆的GUCCI夾克讓他很自在，成為整場演唱會最美好時尚的結尾。

GUCCI全新登場Psychedelic系列皮夾，1萬3100元。（GUCCI提供）

GUCCI全新登場Psychedelic系列手提旅行袋，6萬2400元。（GUCCI提供）

GUCCI全新登場Psychedelic系列水桶包，6萬3700元。（GUCCI提供）

GUCCI全新登場Psychedelic系列運動鞋，2萬4500元。（GUCCI提供）

GUCCI全新登場Psychedelic系列腰包，3萬1200元。（GUCCI提供）

(中時 )