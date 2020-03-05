孟耿如接受3月號《ELLE》雜誌訪問，提到她與黃子佼的愛情故事，認為2人交往「最重要的不是有錢與否，而是彼此相愛、互相著想」，怎麼確認黃子佼就是對的人？她不加思索地說「其實相處不到1年，就知道是他了」，所以當你遇到對的人，真的就會知道嗎？她點點頭，你一定會知道的。「就是一種安穩的感覺，比如今天有個漂亮的女生跟他出去，你可能都會覺得沒有關係，因為你完全信任他，他會讓你很安心很放心，不會有所顧慮。然後當我們兩人處在同一個空間裡面，即使分別在做不同的事情，你也不會有被冷落的感覺，一切就是非常地順。」

她說，「我們2個人真的太合了，交往的時候是非常快樂的，而且我們的缺點和優點是互相彌補的，因此當下我雖然沒有說出口，可是我心裡隱隱約約有感覺，沒有問題的話，我們應該會一直走下去，我會跟這個人結婚。」談到將結束單身的心情，孟耿如平靜地說，「因為拍戲穿過太多婚紗，對於當新娘，我其實很無感。反而是想到未來可能成為媽媽，我會想要了解那是甚麼樣的心情，但我現在還沒有懷孕啦，只是很希望未來可以有小孩。」

她說草間彌生是他們的紅娘，「剛交往那段期間我超級喜歡草間彌生，翻了她的很多畫冊、還特別去找她的紀錄片來看。後來跟佼哥聊到，他就說他家有很多草間彌生的周邊商品，和曾經出過甚麼甚麼的東西，並且分享給我看。」

熱愛藝術的兩人，因此有了聊不完的話題。後來在一起之後，看展覽更是約會的主要行程。「我們休假約會，常常第一件事情就是先查好，哪幾天有甚麼展覽，然後一起去看。而且我們喜歡的作品類型都有點相似，常常會喜歡同一個藝術家，尤其是那種個人特色很強、又帶有點瘋狂的才華。」她表示，如果沒有共同的興趣，話不投機，兩個人可能就不會擦出火花。

「我們總是有聊不完的話題，比如他很喜歡收藏黑膠，我就常常陪他去逛黑膠店。雖然有很多老牌歌手我不懂，但是當他跟我分享留聲機的差別、原來以前比黑膠更早之前的叫『蟲膠』⋯⋯這類的知識我就很有興趣。可能我也是老靈魂吧，喜歡逛古董店，想要透過這些老東西去了解當時的人們，過得是甚麼樣的生活。」因此雖然兩人相差19歲，相處起來反而沒有距離。

孟耿如有很多個身分。演戲出道的她，拍過不少膾炙人口的偶像劇，最近還主演電影《女鬼橋》、大膽突破在《做工的人》演檳榔西施；她也發過迷你專輯，短暫成為歌手唱過歌；近年喜愛雕塑與創作的她，在無師自通下，更搖身一變為藝術家，即將於三月舉辦個人展覽。但最廣為大家熟悉的，卻是佼哥的女友身分。說起來好像有點不公平，因為娛樂圈的八卦新聞總會佔據主要版面，難免模糊掉她在工作上的表現。

會不會很介意？忍不住好奇問。沒想到她倒是坦率明快地說，都已經釋懷了。「這也沒辦法啊，總不能因為這樣，兩個人就不要在一起吧。而且對我來說，他就是未來的家人，那麼不如想辦法接受這件事情，讓我們一起共存。」果然是真愛無誤！因為是真愛，兩人才可以共同度過這些考驗，決定攜手共度一生。

「以前剛開始（在一起）的時候，我還會要他不要太常在臉書發我們的照片，結果現在卻變成是我自己愛發的要死（笑）⋯⋯後來就覺得，如果大家看了會覺得幸福開心，那就把正能量分享出來。所以現在，完全OK的！」雖然難免有小抱怨，佼哥一點都不浪漫！「假設今天是情人節，我們（女生）可能會藏好禮物要給對方驚喜，但他卻是買回來就直接拿給你說，『欸情人節禮物』，就這樣欸，然後也不會特別做甚麼。而且他從來沒有送過我花，Never！雖然我並不是很愛花甚麼的，但就是沒有。」

務實的佼哥，把愛體現在日常生活裡。「他不會花時間製造浪漫，可是針對我的事情，他一定會花很多心思去想。比如我的個展，他會很認真地思索，然後跟我討論該怎麼進行；還有一些生活上的小細節，比如有時候他會主動說要接我下班⋯⋯他會讓你覺得，不管發生甚麼事情，他都會很理性地幫你設想好答案。」就像一個可靠的避風港，是一個令人安心的存在。「因此對我來說，一段感情最重要的，並不是對方多有錢或甚麼的，而是你們愛不愛對方。互相為對方著想、付出的感覺，勝過一切。」

也因為彼此早就認定，談到即將結束單身的心情，孟耿如的語氣顯得平靜。「因為拍戲穿過太多婚紗，對於當新娘，我其實很無感。反而是想到未來可能成為媽媽，我會想要了解那是甚麼樣的心情⋯⋯但我現在還沒有懷孕啦（笑），只是很希望未來可以有小孩。」

但倒數婚禮只剩1個多月，心裡多少還是會感到焦慮。「說沒有（焦慮）是不可能的，只能盡量把它（婚禮）做成自己想要的樣子，但是太多瑣碎的事情你必須要自己處理，要統計座位甚麼甚麼的，真的好、煩、喔！」不過最煩人的，卻是完全不在預料之中的肺炎疫情，萬一到時候愈來愈嚴重怎麼辦？「沒關係的，如果到時候迫於疫情必須取消婚禮，我們就認賠殺出！」她和佼哥都看得很豁達，最重要的是兩個人可以在一起。其他的，就順其自然吧。

私底下的孟耿如是很大喇喇、愛搞笑、很不在乎形象的。「而且我平常出門都不愛化妝，衣服能有多簡便就多簡便，所以有時候我跟佼哥出去，我都很像他身邊的助理。真的，因為有時候他會穿得很花枝招展，我反而就是運動褲、T-Shirt。而且我的男裝比女裝多喔，這可能是我性格裡蠻奇怪的一部分，照理講女生在路上應該是要喜歡看帥哥的嘛，但我卻很喜歡看美女，是不是有什麼誤會⋯⋯（笑）總之，我其實蠻中性的。我還蠻做自己的，不太在乎別人的眼光」。

(中時 )