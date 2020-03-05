日本埼玉縣5日新增2個新冠肺炎確診感染病例，1位是在川口市武南警署交通課上班的男警官，另有1位是在熊谷市埼玉縣的農業技術研究中心工作的60多歲職員。這是日本警察確診感染的首例。

這名警官平時負責交通事故的調查等工作，在同一警署的警官都被要求在家自主隔離。日本警察廳已指示全國的警察，在辦案時盡可能戴口罩和手套，調查酒醉駕車進行酒測時應留意，避免讓駕駛近距離吹氣。

此外，愛知縣知事大村秀章5日在記者會上表示，以名古屋市為主已發生兩個群聚感染的案例，其中名古屋市的健身房會員共有31人感染，以及名古屋市綠區醫院發生院內感染，已有11人確診。

名古屋市5日又有7人確診，使愛知縣的感染人數達57人，感染者之多僅次於北海道。愛知縣5日確診的50多歲男性2月19日曾經由德國去法國，26日從法國返日後，28日開始出現發燒等症狀。

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(中時電子報)