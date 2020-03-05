疫情指揮中心今日公布1000人的大型集會指引，提出風險評估六大指標，衛福部長陳時中提到中職賽事要看所提出的計畫是否完整及落實，來決定開打狀況。中職秘書長馮勝賢則回應，應變計畫已在擬定，會依照衛服部規定執行並朝正常開打方向努力。

風險評估六大指標包含能否事先掌握參加者資訊、活動空間之通風換氣情況、活動參加者之間的距離、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間、活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩。

陳時中表示中職是「非必要但有其舉辦意義」的大型集會，雖購票無實名制，不過是在戶外開放空間舉行、固定位置、舉辦時間約3小時並不算久，且可執行口罩及手部清潔，因此若中職所提出的應變計畫夠完整，衛服部並不會反對開打，不過若座位無法間隔，又沒有達到口罩及衛生條件就會反對。

馮勝賢表示目前已有應變計劃的制定，相對更重要的是口罩、手部清潔等，這都在應變計畫中，近期會在防疫專家建議下將計畫補更清楚。

控管人數部分，中職將完全照衛服部規定執行，執行方案則會向衛服部請益是否通過，制訂完善規則讓球迷安心進場，因此不排除縮減進場觀眾人數。而目前球迷購票並無實名制，不過此方案會再和各隊領隊討論做法，因這也是計畫中的一部分。

馮勝賢表示，衛生方面一定會盡力落實，不過因口罩目前是管制狀態，因此只「強烈建議」球迷戴口罩入場。

(中視)