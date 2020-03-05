迪麗熱巴與高偉光在WeTV《三生三世枕上書》組「鳳東CP」，該劇熱度隨著兩人虐戀持續攀升，網路點擊已突破53億人次，單日最高點擊2.13億人次，高偉光談及與迪麗熱巴合作，認為兩人已熟悉彼此，合作多回，每次都有新鮮感，在拍攝較親密戲時，不需提前知會也能合拍。迪麗熱巴則笑說，高偉光不笑時宛若劇中飾演的東華帝君上線，但一說話則像是一個愛講冷笑話的傻大哥。

劇中，迪麗熱巴飾演的青丘帝姬鳳九為愛執著，人生最大煩惱就是怎麼高偉光飾演的東華帝君為什麼不理她，對此迪麗熱巴認為自己也是特別執著的人，「如果我是鳳九，我也會這樣。」更說，兩人若在一起需要磨合，「但自己樂意為對方去做些改變。」而高偉光在戲裡則在遇見迪麗熱巴後，時常展開撒嬌吃醋的一面，他笑說，「東華帝君再強大，也有弱小一面，找到了愛情，就變得不一樣。」這樣的反差，讓角色變得更可愛。

迪麗熱巴自曝小時候不太會撒嬌，20歲時跟媽媽撒嬌還被推開，直說現在是媽媽跟她撒嬌比較多。談到若被不喜歡的人表白怎麼辦？她自認內心會想，「天啊！我好不喜歡他怎麼辦啊！」然後讓對方知難而退，談到喜歡男生特質，她直說需有「善良、孝順、有上進心」等特質。

迪麗熱巴在《三生三世枕上書》裡與高偉光床戲、吻戲、洗鴛鴦浴戲等樣樣來，甜蜜發糖不手軟，她透露不敢和父母看自己演的劇，若快播到吻戲情節會提前轉台，「畢竟是我演的戲，知道什麼時候會吻戲，快到就轉台或起身走掉。」笑說：「有點肉麻不敢看，跟父母一起感有點不應當。」

(中時 )