立法院長游錫堃昨天深夜在他臉書上指說他連續接到二次恐嚇，管區警員竟然沒有來巡簽，還秀出空巡邏箱照片，結果寫恐嚇信88歲犯嫌早已被查獲，而所謂空巡邏箱，是現在警察巡簽已經「進化」到用「QR扣」電子巡簽，哪來的紙本簽單。而晚間警政署對游錫堃「道歉」更是引爆「靠北警察」批說署長需要這麼卑微嗎？

臉書《靠北警察》今晚有人PO文以「水牛伯，不知道你在演幾點的，所以警察來洗地啦！」為題發文，批游錫堃用這種《爆料公社》的文法，弄的像吉娃娃亂吠一樣，甚至以過去「實務」作法說，如果你有報案或者「知會」派出所的話，你放心，不要說線上警力啦，從分局長開始一路簽到工友照三餐簽滿，簽到你家大門變清明上河圖！

對警政署的道歉，基層員警則感到委屈，部屬被說成如此不堪，還要這麼卑微道歉，真是情何以堪。有員警就透露，游院長收到一封信而已，說的那麼恐怖被恐嚇，搞到全家人都有隨扈，他自己因為辦案，家人被毒蟲騷擾了幾年迄今都無解，該怎麼辦？

臉書《靠北警察》這片PO文發出後，短短1小時獲得近2000閱讀按讚，還有1173則留言和87次分享，迴響非常熱烈。原PO文如下：

水牛伯，不知道你在演幾點的，所以警察來洗地啦！

你家大業大官也大，然後卻用這種爆料公社文法，弄的像吉娃娃亂吠一樣？先不說臺北市換電子巡簽，所以你家箱子沒有表這種基礎打臉了，來分析一下你臉要多腫！

「你根本沒有報案。」

不是要打你臉，是照警察的尿性，如果你有報案或者「知會」派出所的話，你放心，不要說線上警力啦，從分局長開始一路簽到工友照三餐簽滿啦！

簽到你會覺得煩簽到左鄰右舍嫌我們擾民還在繼續加強督簽，搞到大伙寧願丟著民眾報案也要把你的表簽完懂不懂？

「巡邏箱不會設在目標的地址。」

游錫堃巡簽說引爆網路社群《靠北警察》上有人貼文嘆苦水。（取自臉書《靠北警察》）

笑死，要diss臺北市警察卻不知道警察的長官比你還怕死，警察最愛的就簽表跟守望…

要不要賭你家那個點一定在瑞安所巡邏線裡面？但為了不直接曝光巡簽標的，一定是設在附近某個可以觀察的處所。還是你想告訴左鄰右舍你就住在這？每天聽無線電跟巡邏車的聲音來跟鄰居炫耀你的特權？

「簽表是手段而不是目的。」

全台灣警察都知道這句話，然後都在背道而馳，尤其院長這種等級的政治人物，你一句話一定簽到你家大門變清明上河圖！

但這終究只是方法，而不是目的，不提供更多的線索或鼓勵 在那邊添亂，怎麼達到維護大家安全這個目的？

再者院長你出入有坐車，上下班有隨扈，住家公司都在北市鬧區，你不安全在哪裡？你報案或求援管道不夠暢通？那院長，請問你這篇爆料吉娃娃文的目的是什麼？

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臺北市其實不差一個你這種達官顯貴的表啦，讓警察包事頭的官你也不會是第一個，你也算大佬級的人了怎麼還在用這種低端的方法在黑？最近防疫已經夠包了，做點正經事好嗎？

(中時電子報)