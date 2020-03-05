搶春遊訂房商機，位在台北信義區的「Home Hotel．信義」推出『春遊台北 溫馨Home住房專案』，即日起至4月30日，原創客房每晚4,200元即可入住，並加碼贈送每晚1000元Neo19餐飲抵用券，也可以選擇折抵館內餐飲消費包含QAFE Room、Marsalis Home和客房服務的餐點。

「Home Hotel．信義」用家的元素作為原創理念所打造出簡約風格，原創客房8坪明亮的空間感，搭配精緻設計傢俱，客房內陽光投射光線的交會，住客可品味臺北城市的魅力以及享受喧鬧市區中的片刻寧靜時光，感受放鬆與自在。客房備有CHIMEI 37吋電視小茶栽堂臺灣精品茶、歐客佬聯名精品咖啡、鶯歌新旺集瓷馬克杯、MRKT環保設計產品、BRUT CAKE創意商品、有情門臺灣設計傢俱以及O’Right歐萊德環保沐浴組等MIT (Made in Taiwan)具國際觀的臺灣品牌。

由於位在繁華的信義，「Home Hotel．信義」緊臨最時髦的夜店、最新穎的大型購物中心、電影院以及最夯的美食，距離台北101更只有五分鐘的路程，鄰近時尚的微風南山、新開幕的A13遠百、各式各樣的餐廳以及威秀影城電影院等都步行可達，為此該飯店推出的優惠住房專案，亦標榜「城市度假」為提案。

(工商 )