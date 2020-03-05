關貿網路營收及獲利不斷創新高，股東也有好康。關貿網路今日召開新春記者會，董事長許建隆指出，日前關貿董事會已有決議，今年將配發現金股利每股1.75元，對於今年的營運方向，許建隆特別指出，關貿將運用在區塊鏈的發展利基及參與跨國聯盟的優勢，來發展「科技外交」，助攻台灣建立「全球貿易網」，加速台灣跨國通關及物流的效率，且繼新南向告捷之後，許建隆也透露下一個結盟目標將是歐洲，目前以比利時可能性最高。

倘若以關貿網路5日的每股40.2的收盤價計算，關貿網路的現金殖利率高達4.35％，並不輸給公股行庫；許建隆出任關貿網路董事長已逾3年，在其「固本增源」的策略之下，隨著關貿不斷向外擴張業務範疇，關貿的營收及獲利均不斷創新高。

其中關貿原本年營收在2015年之前平均10、11億，從2016年開始一路往上，自2016年12.4億一路成長至2019年17.25億，EPS則從每股 1.37元進展到2019年的1.96元，預計2020年可望突破2元，再創歷史新高。

關貿的科技外交目標是協助政府突破外交限制及發展新南向，近二年來由許建隆親自領軍，已展現相當的成果；對此許建隆以和紐西蘭通關服務公司簽訂的跨境貿易區塊鏈合作協議為例指出，主要是將區塊鏈技術應用到跨境貿易資料交換，而目前關貿和其他國家簽訂的區塊鏈合作協議主要有兩種，一種是與韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓業者簽訂的「電子產證(ECO)交換合作協議」，另一種則是和泰國、新加坡、菲律賓、印度、紐西蘭所簽訂的「跨境貿易區塊鏈技術合作協議」；而一個發展目標，關貿已著眼在發展跨境貿易的「產品溯源」服務。

許建隆也對關貿網路今年的營運策略佈局說明，將朝向C端領域、行動化及金流服務發展，對此關貿也開發出不同的APP，包含：1、運用行動身分驗證技術，讓國人跨境購物可實名認證的報關委任APP(EZWAY)，來保障網購民眾個資及提升報關便利性；2、協助民眾記錄開車軌跡數據，透過大數據分析比較，讓車險公司對優良駕駛行為者可推出優惠保費的智慧車險APP；3、與中國醫藥大學醫院推出民眾醫療就診的行動聚合支付APP。

關貿網路亦希望今年更進一步樹立關貿多角化「資安品牌」的形象；許建隆指出，關貿在日前已新推出因應新型「社交工程攻擊」駭客行為的「資安攝影機」，以及專為中小企業設計的月租型「資安閘門」，來降低中小企業戶的資安成本。

對於關貿今年的新技術研發重點，許建隆指出，包含大數據、AI和IOT等之外，還將積極發展整合性的企業雲端服務平台，開發更多C端新應用服務，將服務能量從B端企業拓展到廣大的C端客戶。

(工商 )