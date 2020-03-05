衛福部長陳時中今(5)日表示，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染COVID-19(新冠肺炎)病例，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊。

因此因應防疫需求，強化對於公眾集會的評估管理，陳時中說，經參考世界衛生組織發布指引、諮詢專家並與相關部會研商，修訂公布公眾集會的因應指引。

陳時中指出，由於集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此，主辦單位應在活動前，針對6項指標，包含「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等進行風險評估，若評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

此外，陳時中進一步說明，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制(如：安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等)，同時提供集會活動前、集會活動期間之衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

(工商 )