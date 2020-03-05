新冠肺炎疫情從農曆年假開始爆發，「宅經濟」發燒明顯帶動電子支付的成長。銀行局5日公布，109年1月電子支付業務不管是使用人數、交易款項還是電支帳戶間款項移轉等全面成長，其中，代理收付實質交易款項上衝35.2億元、電支帳戶間款項移轉更成長684.85％。

就電支各項數據來看，目前稱霸電支山頭的分別為「一卡通」與「街口電支」，1月份會員數分別高達210萬人、183萬人，光這兩大龍頭合計占比就過半、逾54％。

雙方激戰相當猛烈，街口電支不管在代理收付實質交易款、電支帳戶間款項移轉、當月收受儲值款項、支付款項餘額等數字都超越一卡通，唯獨使用者戶數仍落後約26.5萬人。不過，街口電支在2月急起直追，3月2日已自行宣布用戶數已破200萬大關，將差距大幅縮小。

街口使用戶數、轉帳金額爆增原因，街口集團執行長胡亦嘉表示，主要是全新的通訊軟體Jello已於108年年底開始接棒街口生態中的轉帳功能，並邀請到亞洲人氣女神潤娥擔任Jello品牌代言人，加上過年期間在Jello舉辦的紅包活動，更吸引使用者熱烈參與，不但讓街口電子支付註冊人數迅速增加，1月底用戶數已達187萬人，也帶動轉帳金額大幅攀升，1月的轉帳金額超過22億元。

據銀行局統計至109年1月底止，國內已有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，總使用者人數約726萬人、當月代理收付實質交易款項金額約35.2億元、當月電子支付帳戶間款項移轉金額約28.1億元、當月收受儲值款項金額約49.9億元、支付款項餘額約19.2億元。

此消彼長，電支發展風風火火，但信用卡刷卡量卻罕見出現衰退。銀行局5日公布，109年元月信用卡刷卡金額僅2,731億元，較上月減少178億元，與去年同期相較也衰退6.25％，是41個月來首見衰退。

銀行局官員指出，元月較上月衰退原因主要是季節性因素，一般來說春節假期當月與上月相比，刷卡量都會較為減少。不過，去年二月基期較低，因為春節假期、消費天數較少，且臨繳學費旺季，加上疫情影響宅經濟帶動刷卡量等因素，二月刷卡量有機會回升。

(工商 )