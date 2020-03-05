日本AV女優結城留美奈宣布將在3月20日出道，她擁有甜美外型，近來在暗黑界嶄露頭角，被視為「期待超大型新人」，更是知名私立大學法學部的學霸，而她的出道原因竟是「對前男友的復仇」。

片商打出口號「超菁英美少女，賭上人生的AV出道」宣傳結城留美奈，展現進軍AV界的決心，她出身名門私立大學法學部，當選過校園小姐，引來網友肉搜，懷疑她就是畢業於學習院大學法律系，當選2016年校花的朝倉佳奈子，更有人質疑她變臉整形過。

結城留美奈是名門大學校花出身。（圖／翻攝自IG）

結城留美奈是法律系畢業的高材生。（圖／翻攝自推特）

結城留美奈為報復前男友，決定下海拍AV。（圖／翻攝自推特）

有網友在推特留言表示，看到前女友當AV女優，就像是一場美夢，還附上疑似劈腿被女友活逮的影片，結城留美奈轉載這段影片，影片內容是黑衣男和女生逛街，途中被女友打，配文引用米津玄師《Lemon》歌詞寫道「前女友為什麼妳要拍AV？」她在貼文寫道「為什麼我要出道拍AV？是對你的復仇。」以此推測，該男子可能就是結城留美奈的前男友。

許多網友對於她的出道理由半信半疑，但也有人稱讚「太帥了，我支持妳」、「斬斷孽緣加油吧！」、「這次的宣傳手法很成功」。

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(中時電子報)