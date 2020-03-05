部長累了嗎？中央疫情指揮中心天天召開記者會說明武新冠肺炎疫情。不過，不知是不是指揮官陳時中下午前往立院備詢以後，晚上7點半緊接著現身記者會太累了？當陳時中正在說明公眾集會辦法時，他緩緩說出要主辦單位記得「量口罩」，直到講到下一句「記得提供口罩」，才發現自己口誤。似乎是意識到自己說錯了，陳時中還靦腆笑了笑。
中央疫情指揮中心天天召開記者會向國人說明疫情，平時都在下午舉行的記者會，今天延後至晚上7點半召開，原因是陳時中下午前往立法院備詢。
晚間記者會進行了約20分鐘左右後，陳時中正在說明公眾集會辦法時，只見他緩緩說出要主辦單位記得「量口罩」…他接著講了下一句「記得提供口罩」，才發現自己口誤了！陳時中發現自己說錯了「量口罩」後也靦腆笑了笑，坐在一旁的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也笑了出來，頓時讓記者會氣氛輕鬆不少。
陳時中近日要常去立院備詢，3日時他被媒體捕捉到打起盹來，不過才瞇了不到一分鐘的時間，又趕緊振作起精神。4日被媒體詢問是不是很累？壓力太大？陳時中都說還好還好，可能有閉目一下。
(中時電子報)
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