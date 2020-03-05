AMD去年7月推出的第3代桌電處理器Ryzen 3000，搭載台積電7奈米DUV製程，在市場上取得熱烈迴響，甚至威脅到美國處理器巨頭英特爾(Intel)市占率，然而，英特爾對此問題並不在意，並坦承10 奈米製程產能吃緊，生產效率甚至低於14奈米、22奈米製程。

由於英特爾產能不足的情況從2年前就爆發，甚至一度出現CPU市場缺貨的問題，加上英特爾在10奈米製程研發上躊躇不前，導致台積電、三星電子在先進製程上已經邁入量產7奈米的階段，2020年甚至進入到5奈米投產、3奈米研發的時程。

不過，英特爾卻在好幾年前就對於如今的半導體製程命名頗有微詞，台積電全球行銷主管Godfrey Cheng日前就被問及此事，Godfrey Cheng回應，從350奈米製程以來，製程數字已經不能代表真正代表物理尺度，7奈米也是業界對於此節點的標準術語。但Godfrey Cheng也強調，如今業界需要替這些新節點提供另外一種不同於現況的語言來描述。

台積電7奈米製程去年在市場上替許多大客戶如蘋果、華為、AMD以及高通等廠商生產晶片，在所提供效能的確優於其他競爭對手下，台積電去年第三季以市占率高達52.7%穩居龍頭寶座，並將第二名的三星狠甩在後。

綜合外媒報導，英特爾財務長 George Davis 於摩根士丹利 TMT 會議提到，英特爾在處理器市場市占率下滑，主要跟產能不足有關，在核心數較少的入門級產品供應不足，主要是該公司將業務重心擺在高階產品市場。

George Davis表示，2020年他們一定會解決產能不足的情況，並奪回流失的入門級CPU市場的市占率。英特爾先前規劃，包括14奈米製程部份的產能將提高25%。George Davis指出，由於英特爾多年來已經在市場上養成品牌忠誠度，所以對於對手的威脅沒有多少壓力。

George Davis也透露，今年英特爾將推出改良版的10奈米工藝(10nm+)Tiger Lake 處理器，消除市場對於10奈米供應不足的疑慮，強調如今是10奈米的時代，並在2021年才會進入技術更為優良的7奈米製程。

(中時電子報)