日本滋賀縣5日有1名60多歲男性確診感染新冠病毒肺炎，這名男性沒出過國，目前無法掌握感染途徑。這是滋賀縣確診的首例，也使日本近畿地方的2府5縣（大阪府、京都府、兵庫、奈良、三重、滋賀、和歌山縣）無一倖免地淪為疫區。

東京都5日新增8個感染新冠肺炎的病例，包括足立區的1對未滿10歲的姊弟，這是東京都首度有兒童感染，也使東京都的確診人數達52人。

東京都足立區指出，這對年幼的姊弟，姊姊就讀足立區立小學，弟弟則上區立的托兒所，他們的30多歲母親和50多歲的祖母也都確診。

位於大阪都島區的「大阪京橋LIVE HOUSE Arc」發生群聚感染，日本各地5日又陸續演唱會的感染者。兵庫縣的50多歲女性5日確診感染，她是在2月15、16日兩天去的「Arc」聽演唱會遭感染的。這是兵庫縣確診的第4人。

大阪府5日又有1名2月16日去Arc聽演唱會的40多歲男性感染。這是大阪感染新冠肺炎的第18例。

和歌山縣5日確診的1名20多歲女性則是2月19日去大阪北區的LIVE HOUSE參加演唱會，這是和歌山確診的第14例。

(中時電子報)