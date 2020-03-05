南韓新冠狀病毒疫情持續蔓延，防護衣、口罩、體溫計等用於治療的必要物資出現短缺情況。一名在新型冠狀病毒確診患者隔離病房工作的護士爆料，穿防護衣工作的人員需要每2小時換班休息一下，但因為防護服不足，不少人需要連續工作4個乃至8個小時，「我們還曾去其他病房樓尋找有沒有多餘的防護衣」。

在收治重症和老年患者的地方，醫護人員需要身穿防護服操作人工呼吸機、吸氧監測儀並幫助患者清痰、改變姿勢、照顧飲食、墊尿布、處理大小便等。

南韓《中央日報》報導，醫療聯合本部表示，護士不僅要穿戴整套的防護裝備，還需要在全副武裝的狀態下從事高強度勞動」，過程中，防護帽會滑落，防護衣的袖口也經常會從手套裏跑出來，讓人嚇出冷汗。

由於新冠病毒傳染性高，醫護人員必須時刻小心，避免身體暴露在病房空氣中。因此，防護衣是醫護人員必不可少的防護用具。

但是，醫療聯合本部表示，在第一線奮鬥的護士們普遍因為防護衣供應短缺而飽受折磨。韓國衛生當局向大邱地區隔離病房樓支援了9.5萬套D級防護套裝，其中大邱天主教大學醫院分到了500套、慶北大學醫院分到300套、漆谷慶北大學醫院分到200套。

對此，醫療聯合本部表示，這些防護衣只夠大邱天主教醫院使用2-3天，慶北大學醫院使用1-2天，“重症患者越來越多，但由於防護設備短缺，患者病房大樓的混亂情況越演愈烈”。

醫療聯合本部敦促政府提供充足的醫療物資支持，表示把節約物資而不是把工作人員的安全放在首位，只會導致在確診患者病房樓工作的醫護人員更加辛苦與害怕。

(中時 )