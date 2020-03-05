為增加餐飲消費誘因，台北士林萬麗酒店宣布，館內吃到飽自助餐廳「士林廚房」調整訂價，自3月6日起至3月底止不限平假日，午餐每位1,180元+10%、晚餐1,680元+10%，同時推出「揪 ． 享 ． 食」用餐優惠！凡兩人(含)以上同行用餐，第二位起即可享半價優惠，至多優惠四人，服務費須以原餐價計算。

士林廚房的「揪 ． 享 ． 食」優惠，以午餐餐價來計算，第二位起用餐、每位可享708元半價優惠，兩人同行約可享77折、三人則可享約7折、四人則可享約66折優惠。

位於台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）內一樓的士林廚房（Shihlin Kitchen），為酒店內全日營業的招牌餐廳。整體以「廚房」作為構想，採大片落地窗及開放式廚房等延伸空間設計打造，另藉著地域結合「士林夜市」風情，將「夜市動線」規劃至開放式廚房，期望藉由顧客與師傅們近距離的接觸，製作出絕佳客製化的特色料理。主要提供全天候自助式早餐、午餐及晚餐，餐檯料理提供包括海港直送海鮮餐檯、輕食生鮮沙拉台、精緻手工麵包甜點、手作窯烤披薩區、日式餐檯料理、現點主菜料理區、繽紛甜點區、全客製Canape開胃小點佐餐酒餐檯、自助涮牛肉餐檯、現切爐烤肉台等多達15大主題料理區，共計逾100餘種料理美饌無限供應。（禁止酒駕。飲酒過量。有害健康）

(工商 )