台聚集團相繼召開董事會，通過去年財報及股利政策。其中，亞聚（1308）挾EVA利基佈局策略發揮，以去年獲利倍增，達8.21億元，EPS1.48元，暫居獲利冠軍，通過配發股利1.1元，包括現金0.6元、股票0.5元。對照股價14.45元，現金殖利率4.15％。
此外，華夏(1305)受惠去年下半年PVC是成本壓力趨緩，利差改善，獲利加速推進，全年獲利6.43億元，EPS 1.22元，規劃配發現金、股票各0.5元。對照19.65元股價，現金殖利率2.54％。
台達化(1309)受制去年下半年ABS、PS行情趨緩，全年獲利3.98億元，EPS 1.19元，決議配發股票、現金各0.3元。對照股價9.51元，現金殖利率3.15％。
華夏PVC年產40萬噸，轉投資台氯VCM年產約45萬噸；主銷售市場為印度、孟加拉等東南亞市場，需求相對穩定。搭配原料乙烯價格明顯下滑，第一季PVC利差有機會較去年第四季改善。
亞聚目前產品主力放在EVA，銷售占比達六成，並以太陽能級EVA產品為大宗，至於PE產品則走高端品項，強化利基條件。
亞聚參與的大陸古雷一貫投資正密集趕工中，預計2020年底陸續完工；其中，EVA部分由亞聚負責主導。
(工商 )
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