新冠肺炎疫情當頭，北台最熱門重劃區-塭仔圳重劃區，原本預計今（5）日正式登場總面積達3千多坪的土地標售案，底價9.7億元，不過受到潛在投資人受疫情影響，今天臨時喊「卡」，改採議價方式進行。

CBRE世邦魏理仕原本預計今天早上公開標售位於新北市塭仔圳重劃區精華土地，面積總計約3,159坪，底價9.7億元；但世邦魏理仕表示，由於疫情持續，大家都儘量取消開會，影響備標作業，因此在今天委託業主臨時決定，改採議價進行，不會再採取公開標售的方式進行。

世邦魏理仕表示，全案已有潛在投資人正在議價中。

新莊及泰山塭仔圳都市計畫（新泰塭仔圳市地重劃案），位在新莊和泰山交界，總面積398公頃，是北台灣都會區的第三大重劃區，有多達7千名土地所有權人，近5千間建物，是北台灣最熱門的大型重劃區之一。

目前都計程序已延宕20幾年以上，2015年經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，卻因合法房屋、 違章工廠等地方抗爭，導致重劃開發停滯；2018年底重送都市計畫，2019年6月內政部審議通過主要計畫，細部計畫將再配合內政部意見進行調整。

雖然政府市地重劃尚未開始，但區內民間地主的自辦重劃區，已從去年就鳴槍起跑；目前不少建商看好其前景，紛紛進場卡位，寶佳機構、海悅、新潤等建商，都進場購地。

(工商 )