35歲美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與「魔戒神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom）於去年情人節訂婚以來尚未舉辦婚禮，沒想到「好孕」先來到，5日她推出全新單曲〈Never Worn White〉，除了與未婚夫奧蘭多布魯放閃外，音樂錄影帶中她身穿純白薄紗，還秀出全身照，將孕肚展露無遺。她在社群平台直播時大方承認升格當媽，宣布和奧蘭多的「愛的結晶」即將到來。

凱蒂佩芮透露：「終於可以向大家坦承好消息，出門也不用再拿大包包掩飾，目前我懷孕6個月，預產期就在今年夏天。」她也開心表示：「這個夏天將會發生很多令人開心的事，不只是我的寶寶，還有你們一直在等待的東西」，間接暗示了她的新專輯將和寶寶一同在夏天誕生。她在直播中被問到懷孕期間最想吃的食物，她也開心分享自己過去不愛重口味但現在反而嗜辣，甚至隨身攜帶辣醬。

凱蒂佩芮10年前與諧星羅素布蘭德（Russell Brand）曾有一段婚姻，最終離婚收場。她與奧蘭多2016年交往，經歷短暫分手又復合，小倆口於2019年訂婚卻尚未完婚，至於婚禮於何時何地舉行也備受媒體關注。據傳，他們預計於今年舉行2場婚禮，除了在家舉辦外，本來打算在日本舉行海外婚禮，不過因為新冠疫情影響，可能推遲舉行。

(中時 )