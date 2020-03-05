江蘇大媽率先士卒 微波爐消毒3000人民幣

疫情在大陸與全球擴散，除了網上流傳各種似是而非的防疫奇招之外，也有人自創新招，一向有高度創意的大媽們也有怪招。一位江蘇省江陰市的大媽因為擔心人民幣上有新冠病毒，將一疊3000多元的人民幣現金放進微波爐加熱消毒，結果全部烤焦。還好遇上好心的銀行行員仔細協助鑑別、清點，烤焦的紙鈔換回3125元人民幣(合台幣13678元)。

據《搜狐新聞》報導，一名江蘇省江陰市的李姓大媽因懷疑人民幣上可能沾染新冠肺炎病毒，把3000多元人民幣現金放進微波爐中加熱消毒，結果紙幣被烤得面目全非，大部分碳化至黑色，李大媽為此尋求銀行幫助。

而由於表面碳化的紙幣已損，無法通過儀器辨別，櫃員經過人工仔細鑒別、清點後確認，銀行全額為李大媽兌換了3125元嶄新的人民幣。銀行經理表示：「人民幣是不能放在微波爐裡消毒的，因為容易引起火災，要使用專門的消毒櫃，或者紫外光燈都是可以消毒的。」

報導說，在當前疫情防控的特殊時期，從金融機構出來的都是「乾淨錢」，可放心使用。商業銀行按照人民銀行要求，對疫情防控重點地區回籠現金，採取紫外線或者高溫等消毒，存放14天以上再投放市場；對於非疫情防控重點地區現金消毒以後，存放7天以上再投放市場。

(中時電子報)