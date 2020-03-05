非洲南部也淪陷 南非通報武漢肺炎首例 21:312020/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非衛生部宣布，南非今天確認境內出現首例武漢肺炎確診，患者是一名日前剛從義大利返國的38歲男子。這是非洲南部首例。 法新社報導，這也是繼奈及利亞及塞內加爾之後，撒哈拉以南非洲的最新確診病例。 南非首例出現在東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）。患者與妻子1日剛從義大利返回南非，一行人共10人。 (中央社) #南非 #首例 #肺炎 #患者 #義大利 也許您會感興趣 國際熱門新聞 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 - 國際 日本近畿地方全淪為疫區 東京都傳兒童感染首例 - 國際 被罵的臭頭 你不知道的世衛總幹事譚德塞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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