南非衛生部宣布，南非今天確認境內出現首例武漢肺炎確診，患者是一名日前剛從義大利返國的38歲男子。這是非洲南部首例。

法新社報導，這也是繼奈及利亞及塞內加爾之後，撒哈拉以南非洲的最新確診病例。

南非首例出現在東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）。患者與妻子1日剛從義大利返回南非，一行人共10人。

(中央社)