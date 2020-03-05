在金融市場進出的人都明白，現在股、匯、債市都只有一個「亂」字形容，在亂世之下，外資交易商AxiCorp 、OANDA都說，就回頭看看古老的避險工具黃金吧，「黃金是這種環境下，最具吸引力的資產了。」

外資交易商會在現在再提黃金配置，主要是今（5）日的國際金價最高來到1654美元/盅司，突破1650美元/盅司關鍵價位，雖然隨後漲勢稍漸緩和，仍然看到多方力挺在關鍵點。瑞銀財富管理對於近日市場的亂象，也認同金價的後勢走多，1,800美元/盅司都是可期的。

AxiCorp 市場策略主管伊思斯（Stephen Inns）指出，在過去的48小時中，股匯市充滿了恐懼氣氛，混亂中就見黃金價格獲得支持，投資人的追捧導致黃金投資需求的激增。

現在的市場如同亂世，新冠疫情擴散程度讓歐美日韓政府顯得特別慌張，財政政策、貨幣政策全都搬出來，昨晚美股大漲千點回應聯準會的降息行動，亞股今天明顯跟上了大浪起，然而剛過午盤的歐洲股市，正在以近2％的跌幅，為即將開市的美股吹起床號。

伊思斯指出，雖然黃金不能給投資人帶來利息，更不能對付疫情引起的通貨緊縮，可是黃金就是抵禦股市風險和戰爭通貨膨脹的絕佳避險工具，回想一下伊朗戰爭時的金價飆法，應該對短期關卡價1,650美元/盎司是會認同的，「在不確定的年代，黃金才是市場最終的重擔所在！」

(工商 )