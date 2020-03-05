史詩青春愛情電影《刻在你心底的名字》5日官方粉絲專頁曝光國際版海報視覺，找來知名設計師方序中操刀設計，兩位男主角陳昊森、曾敬驊冒著寒冷低溫下水拍攝，齊喊冷到「皮皮挫都縮進去了！」，當下監製瞿友寧也陪著演員們一起下水拍攝，霸氣說：「要冷一起冷！」。

該片在各大國際影展屢獲肯定，除了獲選為本屆金馬奇幻影展開幕片，也入圍大阪亞洲電影節競賽單元獎項，電影將於下週末於大阪世界首映，日本觀眾將搶先一睹為快。不過原訂陳昊森、曾敬驊和監製瞿友寧、導演柳廣輝將出席的日本的映後座談因疫情延燒，日前主辦單位已全數取消映後活動。

「國民學弟」曾敬驊表示沒能到大阪宣傳很可惜，有很多地方想去逛逛，希望日後還有機會，「另外也希望疫情可以儘早平復，大家平平安安」，若有影迷想分享觀影心情，他表示歡迎到官方粉絲頁留言，期待越洋互動。而陳昊森則坦言，一開始知道消息的時候覺得很可惜，原本很期待去日本跟大家見面以及體驗第一次到大阪亞洲影展的感覺，「但疫情的問題讓活動變故，不過我依然相信緣分，我們一定會再更棒的時候遇見，希望大家都安全，也希望電影能夠被日本的朋友看見，期待能夠見面好好聊聊電影！」

新生代演員陳昊森冒著低溫下水拍攝，克服水中睜眼。（氧氣電影提供）

導演柳廣輝表示：「我還是會去大阪電影節，雖然因為疫情的關係公開活動被取消很可惜，但是因為這一次是第一次的海外影展，所以很珍惜這次的機會，想要親臨現場看看日本觀眾的反應是否跟台灣觀眾一樣感動。」雖然沒有官方活動，但他會於廳外跟前來看的觀眾做非官方安排的致意，也帶一些電影的DM跟小卡過去分享。關於防疫，導演柳廣輝會遵守當地的防疫措施，回來之後也會自主健康管理14天。

《刻在你心底的名字》國際版海報拍攝當天，適逢冬天又有寒流，陳昊森、曾敬驊忍著低溫下水拍攝，監製瞿友寧設身處地為演員們著想，也陪著演員們一起下水，霸氣說：「要冷一起冷！」拍攝到一半時，曾敬驊看著陳昊森苦笑，「我們就是看著彼此發抖而已！」，在身體「皮皮挫」的情況下，兩人還優先讓邵奕玫拍攝，不顧低溫寒冷，大方展示男士風度。

為了呈現海報的完美效果，陳昊森必須克服「在水裡張開眼睛」，為此他在事前拍攝前瘋狂練習，當天終於成功在水中張開眼，除此之外，還必須在水中張著眼演戲，他感嘆「真的不容易」，但學會之後他馬上上癮，「特別喜歡在水裡張開眼睛看看水的顏色。」水中拍攝對水性好的曾敬驊來說則是如魚得水，他表示，從小就非常喜歡任何水上運動，在水裡感覺自由自在，不過在拍攝時必須抵抗「浮力原理」潛到水底做動作，對他來說有些困難，這點讓他在拍攝現場研究許久。《刻在你心底的名字》將於6月19日全台上映。

(中時 )