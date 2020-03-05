法國一列從東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）開往首都巴黎的高速鐵路（TGV）列車，今天因軌道土堤坍塌發生出軌意外，列車駕駛嚴重受傷，另有20人受傷。

法新社報導，這班列車當地時間上午7時19分從史特拉斯堡發車，約20分鐘後在史特拉斯堡西北方約30公里的英根海姆（Ingenheim）附近出軌。駕駛已由直升機後送就醫，目前傷勢不明。

根據法國國家鐵路公司（SNCF）和現場法新社記者表示，出軌列車並未翻覆，但火車頭傾斜，另有4節車廂脫軌。近百名救難人員和數十輛消防車在現場待命。

法國國家鐵路公司在推特發布一張土堤「嚴重坍塌」的照片，並表示列車長的背部受傷，另有1名乘客臉部掛彩。

根據法國國家鐵路公司的說法，這班列車共有300名乘客，且「保障乘客安全的必要安全機制，在意外發生時充分發揮作用。」

事故地點當局表示，這般列車上共有348人，出軌意外共造成21人受傷。

這條法國高鐵路線通車前在2015年試車時，也曾發生出軌意外，造成11人喪生。

(中央社)