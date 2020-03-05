衛服部次長改口說要戴口罩，網友反應。（圖／取自PTT）

國民黨立委楊瓊瓔質詢衛服部次長何啟功，「民眾搭大眾運輸要不要戴口罩？」何啟功終於鬆口說，「到密閉空間要戴」。網友諷刺表示，「不可質疑我大柚子！」「DPP轉彎錯了嗎？有台灣價值！敢嘴」、「相信政府、相信黨」、「髮夾彎看是要甩到外太空惹」

立法院於4日邀請衛福部、財政部、經濟部等官員審查600億防疫紓困預算時，焦點卻集中在到底民眾搭乘大眾運輸工具、進入密閉空間該不該戴口罩？

國民黨立委楊瓊瓔詢問台下官員，搭乘高鐵、捷運有戴口罩的人請舉手，不少人先是遲疑一下，但都紛紛舉起手。

楊瓊瓔接著就問，「到底該不該戴口罩？」衛服部次長何啟功不置可否，僅相當保留地說「如果高鐵、捷運是密閉不透風，人潮也比較擁擠的話，大家幾乎是戴口罩」、「我看到現在民眾都戴了」。

楊瓊瓔最後忍不住怒氣，當場要何啟功做出明確答案，質問「衛福部的影片說不要戴，但以你專業立場，民眾搭大眾運輸要不要戴口罩？」何啟功才終於鬆口說，「到密閉空間要戴」。

網友諷刺：「滾動式調整標準阿」、「柚子醫師」、「我只聽柚子哥的，其它人閉嘴！！」、「連楊瓊瓔都能打臉，這次真的有點糗」、「相信政府、相信黨」、「叫柚子出來說」、「 一個月前的捷運跟現在的不一樣，相信政府相信黨，不要當中共同路人」、「蟑螂黨變變變」、「文旦醫生出來打球阿」、「一下不戴，一下要戴，X」、「真tm會掰」、「髮夾彎看是要甩到外太空惹」、「誰最近還有看到柚子醫生的電視廣告？」、「那一個月前老實承認口罩不夠就好啦」、「有台灣價值就不用戴」、「口罩不夠用，不代表你就可以宣傳不要戴」、「之前口罩不夠，黨宣傳不用戴」、「順時鐘，指揮官說戴就戴，你哭什麼」、「為了掩飾之前不缺口罩的謊言，講一個更大的謊」、「柚子醫生為黨犧牲」、「口罩產量變多了，捷運就變密閉了？」、「超大髮夾彎」、「DPP轉彎錯了嗎？有台灣價值！敢嘴」、「沒有綠共，就沒有新台灣，要感謝」、「主子講什麼就信什麼」、「來人！護駕！護駕啊！」、「時間不同，捷運車體結構會變」、「不可質疑我大柚子！」

(中時電子報)