情歌王子王建傑（左）攝影展，邀民眾用藝術放鬆心情抗疫。（張朝欣攝）

台語情歌王子王建傑因前往雲林縣沿海信仰中心安西府參拜，與雲林結下不解之緣，5日在雲林縣麥寮鄉公所舉辦「祈福」攝影展，展出他拍攝佛寺、僧侶的30餘幅作品，其作品充滿寧靜祥和氛圍，非常適合抗疫期間放鬆心情。

王建傑國中時迷上攝影，特別喜歡拍攝佛教相關題材，經常到國內外佛教勝地朝聖取景，至今累積數千張佳作，此次為了舉辦「祈福」攝影展，特別精選30餘張最具代表性的照片，與大家分享他的攝影心路歷程。

王建傑表示，每次拍攝佛寺、僧侶、兒童時，都讓人有寧靜祥和的感覺，因此希望藉由此次攝影展與大家分享，用藝術創作讓人心更寧靜、社會更祥和、世界更美好，展期即日起至4月17日。

麥寮鄉長蔡長昆指出，鄉公所近年來致力推廣藝術文化，今年1月在公所辦公大樓規畫1處展演空間，陸續邀請知名藝術家參展，最近大家因新冠肺炎疫情心情沈重，希望「祈福」攝影展能帶給民眾正向的力量，一齊度過疫情難關。

(中時 )