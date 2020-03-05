有大事發生？不到3小時 指揮中心22：10分再開記者會 21:302020/03/05 中時電子報 林毅 、 杜欣穎 、 林郁庭 、中時、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心記者會結束後一個小時，將在晚間10點10分再度召開說明記者會 (圖／本報資料照、郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心今(5日)晚間7點半召開防疫記者會，指揮官陳時中宣布新增2名新冠肺炎確診案例，並表示案39「沒有結束」，因為案43的北部50歲婦人為案39的插花班同學，同時說明澳洲確診男子搭長榮一事。未料晚間8點半說明會結束後，指揮中心卻又在稍早宣布，將在晚間10點10分再度召開記者會。 (中時電子報) #指揮中心 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #COVID-19 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣首例院內感染 指揮中心：其餘醫護都是陰性 14:292020/03/01 生活 日本旅遊警示不升級 指揮中心解釋原因 15:132020/03/01 生活 萬華男子突猝死 指揮中心：非政府列管的隔離對象 16:172020/03/02 生活 第41例無明顯症狀接觸者少 指揮中心：感染源難追蹤 23:222020/03/02 生活 國內心冠肺炎確診增至42例 陪病家屬遭傳染 14:522020/03/03 生活 立委王婉諭開記者會 質疑這補助誰說了算？ 12:202020/03/04 政治 新北第二指揮中心 已找好板橋2處、八里1處 13:182020/03/04 政治 疑病源浙江台商父Call in節目曝醫院 疫情指揮中心告發送辦 14:432020/03/04 社會 大型活動指引明出爐 指揮中心：1千人、相隔1公尺為活動指標 14:332020/03/04 生活 部長好累？陳時中說這句 忍不住靦腆笑了 21:052020/03/05 生活 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 新增2確診！北部50歲女染病 為案39同學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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