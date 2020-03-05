指揮中心今(5日)晚間7點半召開防疫記者會，指揮官陳時中宣布新增2名新冠肺炎確診案例，並表示案39「沒有結束」，因為案43的北部50歲婦人為案39的插花班同學，同時說明澳洲確診男子搭長榮一事。未料晚間8點半說明會結束後，指揮中心卻又在稍早宣布，將在晚間10點10分再度召開記者會。

(中時電子報)