大陸車業在寒冬中又遇疫情，雪上加霜的處境使部分整車企業必須縮減開支，上汽便傳出調降員工薪酬福利。

澎湃新聞報導，5日網路流傳文件，上汽旗下子公司上汽大通發布關於2020年薪酬及福利調整說明的通知，自3月起調降員工月績效獎金發放比例，並取消取多休假、禮券等福利。

老牌車企慘，新創車企同樣難熬。36氪報導，威馬汽車近日也在線上會議通知，取消全體員工年終獎，不過該公司理由為年度KPI不達標。

(工商 )