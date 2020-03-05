翻拍著名作家珍奧斯汀的戀愛喜劇《艾瑪.》，電影圍繞在聰慧美麗又富有的艾瑪伍德豪斯，她是個永遠靜不下來的社交名媛，在她居住的英格蘭小鎮上沒有對手，是彷彿「女王蜂」般的風雲人物。在這部對社會階級做出精彩諷刺的作品中，艾瑪必須面對各種挑戰，關於自身的成長、亂點鴛鴦譜的後果、戀愛的失誤，從中找到自己的方向，體會到原來愛一直在身邊。《艾瑪.》重新改編搬上大銀幕，嶄新詮釋這個關於如何找到相配的另一半，共同攜手邁向幸福結局的故事。

很少有作家的作品能有幸與珍奧斯汀小說的雋永相提並論，她關於英式社會風俗與戀愛的詼諧描寫，讓不同世代的讀者都沈醉其中，笑聲不斷。《艾瑪.》出版於1815年12月下旬，是奧斯汀的第四本小說，也是她有生之年出版的最後一本小說，在這之前她已經創作了《理性與感性》、《傲慢與偏見》和《曼斯菲爾德莊園》。然而，許多人認為《艾瑪.》是奧斯汀的傑作。

全書環繞著一位善良但有著嚴重缺點的年輕女性，被寵壞的她自大傲慢，沒能發現自身犯的錯。她是一位層次豐富的女主角，隨著故事的敘述逐漸成長，加強對自我的認知，減少自以為是的插手干預。對艾瑪來說，謙虛、成熟和幸福都是她努力得來的。但是《艾瑪.》之所以成為經典，並不是單靠這個迷人的女主角而已。奧斯汀以幽默詼諧的筆觸呈現她對當時社會風俗的敏銳觀察，並且在艾瑪居住的海柏里鎮上，安排了一群機智而風趣的主角與配角。

在2015年的恐怖片《女巫》中邪惡而迷人的轉身，使安雅泰勒喬伊立刻以出色的才華而脫穎而出，當德魏爾德思考誰最能表現她的艾瑪時，泰勒喬伊便是最佳人選。德魏爾德說：「艾瑪不是一般的女主角，她必須舉止失當，這樣一來，我們才會在她的成長故事中，因她的救贖而感到愉快。她不是溫順的，她隨心所欲。安雅是一個非常聰明的演員，她能演出反英雄的角色，但不會讓觀眾討厭她。」

當導演在紐約認識泰勒喬伊時，兩人立刻一見如故，這位女演員也知道自己必須演出這個角色。「一切都在轉瞬間發生，」泰勒喬伊說：「在這方面我很相信上天的安排，我在擁抱她的當下就有感覺，哇，就是她了。」《艾瑪.》3月6日在台上映。

(中時 )