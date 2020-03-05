財團法人嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津捐贈酒精，給特教班學生防疫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中） 、嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津 （右二）關心特教班學生防疫情形。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持持續緊繃，嘉義社區發展教育事務基金會5日捐贈全市特教班學生防疫酒精，市長黃敏惠到民生國中教特教班學生加強防疫，她問防疫要做哪些動作，學生回答「保持一隻手臂的距離」以策安全，勇媽稱讚答得好。

嘉義市前副市長、現任財團法人嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津，5日代表基金會捐贈75％酒精防疫，給全市國中小及幼兒園特教班的所有學生，每人2瓶，1瓶約150ml，李錫津說，讓孩子們隨身帶著，隨時消毒，保護自己，保護大家；市長黃敏惠頒發感謝狀致謝。

黃敏惠化身「防疫小班長」，戴手套教學生用1：100的比例稀釋漂白水，並用稀釋好的漂白水教孩子們擦拭課桌椅，連抽屜各角落都要擦乾淨，椅子的框條也一一擦過，展現「勇媽」做家事的頂真（台語）。

黃敏惠問學生防疫要做哪些動作？學生們對答如流，勤洗手的7字口訣「內、外、夾、弓、大、力、腕」，還有學生回答「保持一隻手臂的距離」以策安全，黃敏惠稱讚老師教得好，學生很棒，知道要做好防疫動作。

(中時 )