今（5日）中央疫情指揮中心宣布又新增兩例確診，其中一位是趁228假期前往菲律賓後陸續出現症狀，回台後確診的境外移入案例。另外今天澳洲公布確診者旅遊資訊中，發現一位58歲男子在本月3日曾搭乘長榮航空至布里斯本，今日記者會中就有媒體質疑，兩者發病時間相近，既然菲律賓個案是境外移入，那是否也有可能澳洲男子，也是在經過台灣時遭感染？

據指揮中心表示，這名澳洲確診的58歲外籍男子，3日回布里斯本後不久被確診出新冠肺炎，但該男子2月23日自英國經曼谷轉機後入境台灣時，27日就曾因咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，因此研判境外感染後在台發病機會相當高。

不過有媒體質疑，根據最新確診案例，這名北部30多歲男子曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，在菲律賓就出現腹瀉等症狀，返台後率續出現喉嚨不適等症狀後送醫確診，從感染到發病的時間與澳洲男子差不多，指出是否也有可能，澳男在台灣染上新冠肺炎？

指揮官陳時中表示，他並沒有說澳洲案例肯定是在境外染病，表示「要先確認身分，才能做疫調」。不敢說在境外或在台灣哪邊感染機率較高。他強調，這需要考慮個案的「接觸史」才能夠判斷，該男子不只在台灣有過停留，英國、曼谷也都要列入考慮，甚至不排除在飛機尚感染的可能性。

(中時電子報)