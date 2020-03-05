陳喬恩當街討抱男友，被寵溺親額頭。（圖／翻攝自IG）

女星陳喬恩參加大陸戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲的馬來西亞富二代艾倫配對，節目收官後，兩人公開認愛不時放閃，近日他們出國度假，更當街討抱親親，甜度破表。

陳喬恩4日在IG限時動態曬出一段影片，她一開始獨自走在路邊，笑說：「有外國人對著我笑」，接著看到男友在前面等著她時，立刻面露甜笑，張開手加小跑步奔向對方，艾倫也寵溺地親吻她的額頭，小倆口洋溢滿滿粉紅泡泡，隨後陳喬恩再PO出男友視角照，甜喊「活的像個孩子」，完全展現沉浸在熱戀中的小女人幸福模樣。

事實上，陳喬恩和艾倫的戀情原先不被看好，當時男方被發現常關注打扮清涼的辣妹，引起不少粉絲反感，甚至揚言要脫粉，陳喬恩則高EQ回應：「我談戀愛也是沒有隱瞞也跟大家分享，每個人都有自己的想法和喜好，我也沒有強求去支持我的戀愛，有些人能接受、有些人無法接受，我覺得都可以，彼此尊重，這才是好的方式」。

在 Instagram 查看這則貼文 活的像個孩子💫 Joe Chen（@iam_joechen）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 上午 6:03 張貼

(中時電子報)