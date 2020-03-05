日本為防止新冠肺炎的疫情擴大，快則將於13日通過包含可宣布「緊急事態宣言」在內的《新型流感等對策特別措施法修正案》。

時事通信社報導，自民黨、立憲民主黨5日同意將促成眾議院於12日通過修正案，13日在參院通過。法案成立後將迅速公布，於隔日施行，從施行日起最長2年適用。

修法後，當新冠肺炎疫情在日本全國迅速擴大感染，對國民生活和經濟恐造成莫大影響時，日本首相可發布緊急事態宣言，也可指定發布的對象、期間以及區域，都道府縣的知事可要求民眾不要外出，禁止使用設施等。

過去大陸禽流感疫情擴大時，日本2012年5月11日成立的《新型流感等對策特別措施法》，2013年4月13日施行。

可採取的措施有: 1、要求民眾盡量避免外出、限制舉辦娛樂表演活動、集會等；2、由國家負擔對民眾實施疫苗接種；3、確保醫療提供體制（包括開設臨時醫療設施、使用土地等)；4、要求、指示運送疫苗、抗流感病毒藥等緊急物資；5、要求讓渡出售、徵用政令中規定的特定物資；6、埋葬、火葬的特例；7、生活相關物資等價格的穩定；8、延長行政上的申請期限等；9、由政府相關金融機關等提供融資等。

(中時電子報)