中央氣象局表示，明(6)日開始東北季風減弱，冷空氣和水氣逐漸遠離，天氣會逐漸好轉，不過下周日(8)還有另一波微弱的東北風增強，但大致上天氣還算穩定，各地大多為晴時多雲天氣。

氣象局預報員王品翔表示，下周日會有一道鋒面接近北台灣外海，北部雲量增多，下周二(10)還有另一波鋒面雲系南下通過，這波水氣會稍多，全台各地都有降雨可能，局部地區會有大雨和雷雨發生，周三(11)東北季風影響，周四(12)減弱，水氣減少，下周天氣和這周一樣變化頗大，提醒民眾要常備雨具。

王品翔指出，氣溫部分，明天北部高溫約24-26度，中南部約28-30，東半部高溫約23-25度，氣象局也已解除大雨特報，明天天氣轉為穩定。

王品翔進一步指出，今晚明晨低溫還是有下探13度可能，民眾記得注意保暖；金門、馬祖及西半部清晨有大霧出現機率，行車部分要特別留意。

氣象達人彭啟明表示，今天3月5日是二十四節氣中的驚蟄，雖然外頭濕冷，但驚蟄過後春雨會逐漸增多，雷雨也會越來越常出現。

(中時 )