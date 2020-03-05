有一名在市場販賣雞肉的30多歲男性，多年前發現手指甲上突然出現一條細細的黑線，當時他以為是工作環境髒亂所導致，因此便忽視不管，沒想到5、6年後，黑線竟然越長越寬，且顏色有濃有淡，甚至還蔓延到指甲邊緣的皮膚，在家人勸說下他才趕緊就醫，沒想到男子罹患了「皮膚癌王」，手指慘遭截肢。

（圖／截取自YouTube）

近日皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》分享一起案例，該名男患者就診時，手指甲上已有部份發黑，就像被麥克筆畫到一樣，經切片檢查後發現，男子罹患上致死率相當高的「黑色素細胞癌」，最後必須截除一大部份的手指頭，所幸淋巴結、前哨淋巴結未出現擴散的情況。

皮膚科醫師柯適中也曾收治過「小痣擴散指甲面」的個案，被發現時已經是黑色素細胞癌末期。柯適中指出，良性的指甲內痣顏色較淺且均勻，但若出現大於0.6公分的痣，最好趕快就醫檢查，惡性的黑色素細胞癌在全世界的治療效果都不好，拖到晚期才發現的話，很可能在一年內就喪命。

(中時電子報)