黃婉如點名才剛從荷蘭考察返台的交通局長劉慶豐、都市發展局長盧維屏。(蔡依珍攝)

桃園市議會開議戴不戴口罩引熱議。(蔡依珍攝)

下周開議要不要戴口罩 鄭文燦這樣說

桃園市定期會明將展開，面對新冠肺炎疫情嚴峻，議員黃婉如5日動議官員民代全面戴口罩，卻遭綠營議員認為是「製造恐慌」，無黨籍議員也不願「與民爭利」排隊搶買口罩，議長邱奕勝裁示通過提案，會後表示將遵照中央疫情指揮中心規定，不會標新立異。

鄭文燦則指出，議會是室內場所，與會人員如有身體不適情形，或是自覺需要進行健康管理，皆可自主決定是否配戴口罩，至於議會如進行任何決議，基於議會自治，市府團隊都將予以尊重，建議可參考中央疫情指揮中心相關規定辦理。

黃婉如戴著口罩在臨時動議上詢問：「議事堂是否為密閉空間？」她感嘆叫大家戴口罩，都被取笑，直言議會開議不可能取消，但如果議會是密閉空間還不遵守規定，等同打臉其他乖乖遵守規定停辦活動、避免開會的社團，她也點名才剛從荷蘭考察返台的交通局長劉慶豐、都市發展局長盧維屏，「難道不用居家檢疫或自主管理嗎？」

無黨籍議員李家興表態支持，但卻認為現在是排隊買不到口罩的問題，「民代跟民眾搶買口罩會被笑死」，強調議會絕對是密閉空間根本不用解釋，坦言自己「嚇死了」，呼籲議員少趕場、自主健康管理。

民進黨議員蔡永芳則持反對意見，衛福部長陳時中只說不舒服在家休息、外出戴口罩，沒有要求正常生活通通停擺，若過於擔憂，每個議員拿著便當站在外面吃、整個市府不用辦公、學校也不用上課，因為中午一定會吃飯，呼籲不要過度恐慌跟製造恐慌，行政單位遵循中央的指示，才能穩定軍心。

「吃飯不要交談！」衛生局長王文彥指出，覺得自己不舒服一定要戴口罩，適當防護下，搭配衛生管理跟防護距離，不需過於恐慌，呼籲遵從中央指示，他也坦言局處首長間坐比較近「位置有一點擠」，應該可以擴大距離。

議長邱奕勝在無異議下敲槌通過提案，他會後表示，立法院也在開議中，並未要求全面戴口罩，因此不會硬性規定議員或局處首長要戴口罩，強調桃園不會標新立異、議員們也無意願延後開議，現階段進入議會一律要量額溫、消毒雙手、貼上指示貼紙，一切遵照中央指示，至於局處首長座位較近，他表示下周起就是工作報告，官員人數會下降，不會擁擠。

(中時 )