新冠肺炎持續在全球延燒，染病後除了肺部會有損害，現在最新研究指出，無論重症或輕症患者，有一定比例的患者存在肝功能異常的狀況，同時專家也提出解釋。

中國科學院院士王福生的團隊在權威醫學期刊《The Lancet》發表一篇標題為《COVID-19的肝損傷：診治與挑戰》的文章，該文章指出，研究了52例重症、成年的新冠肺炎患者，其平均年齡為59.7歲，無論是接受了侵入性或非侵入性治療，多數患者器官功能都有受損或異常，無論是肝、腎都有。

文章內提到，至少有7個相對大規模的病例研究報告顯示，不同程度的新冠肺炎患者，部分出現肝基礎疾病、肝酵素偏高，甚至出現肝功能異常機會較高。團隊認為，原因有可能是直接來自於病毒感染到肝臟細胞，另外也有可能是因為藥物的肝臟毒性所致。

但團隊也指出，輕症患者的肝損傷通常可逆，但若出現嚴重肝損傷則需要服用保肝藥物。

(中時電子報)