新冠肺炎疫情在美國日趨嚴峻，大型連鎖咖啡業者星巴克今天發表聲明，在北美洲的各門市，將只會使用一次性杯子，也就是說，不會讓內用消費者使用可清洗的馬克杯，也停止顧客自帶容器盛裝飲品。

星巴克其他的防疫措施，還包括禁止該集團員工搭飛機出差。

該公司表示，儘管情勢仍然多變，但美國與國際市場，從大陸的合作夥伴和領導圖隊學到經驗，因此決定採取上述措施。新冠肺炎在大陸爆發後，星巴克暫時關閉了超過2千家門市，約占大陸市場的半數。

(中時 )