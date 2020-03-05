防疫優先 星巴克宣布北美僅使用一次性紙杯 22:032020/03/05 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星巴克宣布，北美各門市即日起只會使用一次性紙杯，也就是暫不使用內用馬克杯和消費者自帶的杯子。(圖摘自shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在美國日趨嚴峻，大型連鎖咖啡業者星巴克今天發表聲明，在北美洲的各門市，將只會使用一次性杯子，也就是說，不會讓內用消費者使用可清洗的馬克杯，也停止顧客自帶容器盛裝飲品。 星巴克其他的防疫措施，還包括禁止該集團員工搭飛機出差。 該公司表示，儘管情勢仍然多變，但美國與國際市場，從大陸的合作夥伴和領導圖隊學到經驗，因此決定採取上述措施。新冠肺炎在大陸爆發後，星巴克暫時關閉了超過2千家門市，約占大陸市場的半數。 (中時 ) #星巴克 #新冠肺炎 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃金和日圓 後市展望仍看俏 04:102020/03/02 焦點新聞 美聯準會18日降息機率 百分之百 17:392020/03/02 財經 美國限制華為措施高層會議推遲至3月 21:202020/03/02 財經 華爾街示警 美國恐陷肺炎衰退 04:102020/03/03 財經要聞 「有感」升級！美國運通 推「鐵打」的簽帳白金卡 15:572020/03/03 財經 滯鄂台人返鄉 我堅持包機弱勢優先 04:092020/03/04 焦點新聞 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 13:412020/03/04 財經 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－經濟悲觀 美股無力招架 04:102020/03/05 證券．權證 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ 14:142020/03/05 政治 國際熱門新聞 疫情源於這國家？外長怒譙CNN扭曲真相 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 紐約疫情一夜急升 千人隔離 - 國際 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 被罵的臭頭 你不知道的世衛總幹事譚德塞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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