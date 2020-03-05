3月星座運勢星座專家許睿光提醒，太陽這個月將從雙魚座移動到牡羊座，牡羊座也會得到超強運勢。而火星經過魔羯座時，由於跟木星、土星、冥王星合象，會讓魔羯座的人做事變得很積極，工作上也可能會有很大的契機與轉變，但脾氣上和健康上要注意。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 信心滿滿 意外財運
●魔羯 ♑️ 鴻運當頭 穩健往前衝
●射手 ♐️ 財運偏旺 桃花朵朵
●雙魚 ♓️ 實現理想 正財走旺
運勢平穩：
●處女 ♍️ 人際合作 互相牽成
●雙子 ♊️ 朋友聚會 打開人際
●金牛 ♉️ 財運大旺 努力進取
●天秤 ♎️ 貴人出現 合夥順利
要注意：
●水瓶 ♒️ 注意脾氣 三思後行
●巨蟹 ♋️ 工作出色 注意合夥伴侶
●天蠍 ♏️ 工作忙碌 注意家庭
●獅子 ♌️ 海外走旺 注意人際
➤加碼
財運最旺：雙魚 ♓️
桃花最旺：射手 ♐️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。