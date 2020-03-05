3月星座運勢星座專家許睿光提醒，太陽這個月將從雙魚座移動到牡羊座，牡羊座也會得到超強運勢。而火星經過魔羯座時，由於跟木星、土星、冥王星合象，會讓魔羯座的人做事變得很積極，工作上也可能會有很大的契機與轉變，但脾氣上和健康上要注意。

睿光談星座 ｜2020年3月星座運勢

運勢大旺：

●牡羊 ♈️ 信心滿滿 意外財運

●魔羯 ♑️ 鴻運當頭 穩健往前衝

●射手 ♐️ 財運偏旺 桃花朵朵

●雙魚 ♓️ 實現理想 正財走旺

運勢平穩：

●處女 ♍️ 人際合作 互相牽成

●雙子 ♊️ 朋友聚會 打開人際

●金牛 ♉️ 財運大旺 努力進取

●天秤 ♎️ 貴人出現 合夥順利

要注意：

●水瓶 ♒️ 注意脾氣 三思後行

●巨蟹 ♋️ 工作出色 注意合夥伴侶

●天蠍 ♏️ 工作忙碌 注意家庭

●獅子 ♌️ 海外走旺 注意人際

➤加碼

財運最旺：雙魚 ♓️

桃花最旺：射手 ♐️

事業最旺：魔羯 ♑️

(中時電子報)