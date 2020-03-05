大陸中國工程院院士張伯禮指出，分析新冠病毒疫清演變的資料發現，在湖北以外的各地區，2月底新增病例基本已經「清零」。從疫情數據預估，湖北除武漢以外的地方可以在3月中讓新增病例「清零」；疫情最嚴重的武漢，有希望在3月底實現新增病例「清零」。

擔任大陸中央指導組專家組成員、同時也是天津中醫藥大學校長張伯禮，在武漢接受了《人民日報》專訪，在分析新冠肺炎疫情的整體趨勢時做出上述表示。

所謂新增病例「清零」，指的是「零新增病例」，是控制疫情最重要指標。不過張伯禮也強調，從疫情整體發展趨勢看是這樣的，但是「清零」也不是絕對的，偶爾還是會出現幾個新增病例。

至於何時才能「摘口罩」？張伯禮說，估計4月底除了湖北以外，大陸其他省市基本就可以摘口罩恢復正常生活生產秩序。湖北省特別是武漢市，可能要比全禾晚1個月左右。

但是，張伯禮表示，他不主張那麼著急摘口罩，即使復工複產，恢復正常秩序了，口罩還是慢一點摘比較好。就算全大陸都清零，少聚集、勤洗手、戴口罩的好習慣，也要保持一段時間。畢竟，現在疫情下半場國外的形勢還是很嚴峻，要防範輸入性病例。

張伯禮重申，大家不要把注意力過多地放在什麼時間摘口罩這個問題上，養成良好的生活習慣才是最重要的。

(中時電子報)