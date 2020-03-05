由朱智勛、柳承龍、裴斗娜等人主演的夯劇《李屍朝鮮》，被紐約時報評為過去10年間30大國際影集之一，時隔1年多，第二季終於要在13日全球上線，原創平台Netflix大手筆在好萊塢及紐約時代廣場砸大錢做宣傳，首次登上時代廣場看板的朱智勛，5日出席第二季宣傳記者會表示：「我還以為那是合成的。」

由於朱智勛的另外一部戲《Hyena：富豪辯護人》同時也正在線上連載中，記者會上有媒體問他：「國內與國外的製作環境有何不同？」朱回答時以「世界各國料理」為比喻，料理不同自然作法不同，但都希望能讓大眾覺得好吃、好看。柳承龍則對《李屍》第二季信心滿滿，發出豪語：「如果說防彈少年團是韓樂的代表，《寄生上流》是韓影的代表，那希望我們就是串流媒體的代表！」

而在這齣「抗屍」大劇中，主要女角醫女徐菲（裴斗娜飾）和王妃趙氏（金慧峻飾）自然也是最吸睛的嬌點，現場有韓媒就問：「感覺若兩位演員互換角色也會很精采？」讓裴笑答：「如果我再年輕20歲的話也想演演看王妃。」她自己覺得王妃是劇中最帥氣最有魅力的角色，並稱讚金將此角色消化得很好。

金慧峻則對此表示，由於王妃都是身處宮中，因此自己在拍戲過程中也好希望能到戶外透透氣，如果能和大家一起打打殺殺也會很有趣，不料裴斗娜卻忽然來記回馬槍說道：「等你在戶外感冒、凍傷之後就不會這麼想了。」

此外，由於有傳聞說《李屍朝鮮》第二季也將和第一季一樣，會以最緊張懸疑的橋段作為收尾，因此就有韓媒搶問透露一些第三季的相關內容，編劇金銀姬對此先是笑稱：「我還沒收到錢耶。」假裝不便回答，隨後還是正經透露：「如果第二季有好成績的話才有可能製作第三季。」並幽默表示希望可以做到第十季。

(中時 )