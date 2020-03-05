前監委李炳南2014年調查發現，包含財政部國產署、國防部及台北市政府等安隊所管眷舍、土地，保守估計市價總額逾230億元，已點還的前行政院長郝柏村任國防部長的眷舍市值10.7億元。經監察院持續追蹤，督促國防部積極活化，使政府獲得財務績效69億7788萬9085元，其餘部分監察院仍將持續追蹤。

監察院晚間發新聞稿指出，郝柏村眷地坐落在北市大安區，約358.5坪，使用分區為特定專用區，2014年公告土地現值總價5億3581萬3372元，預估市值10億7162萬6744元，而郝柏村還有一塊毗鄰上述眷地的「四知九村」眷地，約189坪，使用分區為住宅區，兩處合計約547.5坪，因面積大於500坪，配合行政院政策暫不予出售。

經監察院5年8個月的持續追蹤，為提升限售政策期間活化成效，國防部和台北市政府合作開發辦理公辦都市更新，其都市更新事業計畫及權利變換計畫，已由台北市政府於2019年11月12日核定實施，因此，國防部經權利變換結果，分回52億6780萬9085元權利金。

另外，前上將李運成先生眷舍，坐落台北市大安區通化段，約367坪，使用分區為住宅區，2014年公告土地現值總價4億4311萬元，預估市值8億8622萬元，2015年經國有財產署以17億1008萬元整標脫。

(中時 )