期交所保證金調整 22:152020/03/05 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣期貨交易所於109年3月5日公告調整美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）及美國那斯達克100期貨契約（UNF）的保證金金額，並自109年3月6日一般交易時段結束後起實施。 (工商 ) #期貨契約 #保證金 #臺灣期貨交易所 #日公告 #美國道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 方土霖 3／2起降低融資比率一成 04:102020/03/02 證券．權證 沛亨、博智等5檔 降低融資比率一成 04:102020/03/05 證券．權證 《期貨》期交所調整美國道瓊、標普500期貨等保證金 17:052020/03/05 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 美企遲遲不願撤陸？ 專家揭全球供應鏈致命傷 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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