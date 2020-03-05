臺灣期貨交易所於109年3月5日公告調整美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）及美國那斯達克100期貨契約（UNF）的保證金金額，並自109年3月6日一般交易時段結束後起實施。

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