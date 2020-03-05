（永豐銀行5日首推LINE官方帳號整合外匯「匯率查詢」、「觸價通知」、「換匯下單」及「現鈔組單」等四大功能。圖／永豐銀行提供）

永豐銀行5日首推LINE官方帳號整合外匯「匯率查詢」、「觸價通知」、「換匯下單」及「現鈔組單」等四大功能，在 LINE 對話框中、單一介面30秒即完成查詢及交易。

永豐銀行表示，旅遊、投資或避險都會產生外匯需求，有意規劃外幣定存、保險、基金或出國商旅的民眾，只要綁定永豐銀行LINE官方帳號，即可於對話框中立即查價、設定通知、直接下單以及預約領取現鈔，同時，6日將再次推出「換匯激安日」，只要單筆結購新台幣5,000元以上，可享美元減4分、日圓減0.12分，並可獲得LINE Points最高200點。

永豐銀行表示，自去（2019）年7月起，永豐銀行LINE官方帳號導入外匯整合功能，並自同年11月起、連續四波LINE「激安換匯日」活動，累計換匯需求仍以美元為主、約占8成、每人平均換匯金額約新台幣40,000元，同時，「現鈔組單」成效亦較平日成長約25%，客戶可自行組合幣別面額、張數、指定現鈔提領日期及分行，讓提領外幣現鈔更輕鬆、簡單；同時，整合外匯功能備受年輕世代喜愛，永豐數位帳戶「大戶DAWHO」透過LINE換匯的人數亦較一般帳戶高出1倍。

永豐銀行表示，6日當天自9時至23時，只要綁定永豐銀行LINE官方帳號，並於對話框中直接操作外匯相關功能，即可享美元減4分、日圓減0.12分優惠。

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