謝毅宏主演校園傳說電影《女鬼橋》票房不俗，謝的死忠粉絲特地進戲院包場試膽量，以行動支持偶像，有趣是當日謝毅宏並沒透露私人行程，想突擊影廳給粉絲驚喜，怎料電影落幕後他走出場致意，驚見逾30位粉絲皆戴口罩、拿出單眼相機與手機捕捉偶像風采，謝不改風趣個性笑說：「這就是傳說中狗仔包圍的感覺啊！」

電影散場後粉絲一致認為《女鬼橋》發毛程度直逼寒霜，當中有鐵粉搖身成劇評表示，謝毅宏劇中在廁所瀕死畫面，看得心疼，卻能綜合整體詭譎氣氛，謝得意回：「這就代表那幕戲我演得傳神啊！」接著他話鋒一轉，調皮說：「大家不捨我（劇中）慘死，要敲碗拍番外篇嗎？」。

外傳電影《女鬼橋》要看到三刷才能將整體思緒看透，謝毅宏則打太極引用禪語「見山是山，見山不是山，見山還是山。」希望觀眾能看到二刷或三刷，如此一來才能將劇組藏起來的彩帶與巧思看得透徹，但仍向觀眾喊話：「拜託千萬別實際造訪《女鬼橋》因為真的太陰！」他認為這是對此校園傳說、各方好友的最大尊重。

(中時 )