路透指出，由於發生新冠肺炎疫情，中國石油天然氣股份有限公司已就天然氣進口宣布遭遇不可抗力，包括液化天然氣（LNG）和管道天然氣。要求供應商削減供應量。

中國石油向管道天然氣供應商，以及至少一個LNG供應商發出了不可抗力通知，不過，無法立即確認不可抗力通知的細節。

中國石油沒有立即回應置評請求。負責天然氣出口的哈薩克國家天然氣運輸公司（KazTransGas）的發言人沒有立即發表評論。

其中一位消息人士稱，中國石油40%的天然氣來自進口，其中大約70%的進口天然氣是透過管道來自中亞、緬甸和俄羅斯，其餘則是通過液化天然（LNG）進口。

「削減供應將按比例分配到各個供應商身上，但LNG供應商受到的影響沒有管道天然氣供應商那麼大。」其中一位消息人士表示。

一家LNG主要供應商告訴路透，中國石油要求將一些船貨推遲到第3季。

一位消息人士表示，對於管道天然氣，中國石油可能要求削減每日的接氣量。

(旺報 )