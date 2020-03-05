行政院副院長陳其邁晚間在臉書分享，口罩下周起單日產增將達千萬片以上。他也與政務委員唐鳳研議「口罩實名制2.0」政策，讓民眾更方便買到口罩。

陳其邁表示，截至昨天，口罩單日生產960萬片。3月9日新增的60台機組都到位後，就能單日生產達1000萬片；4月初再增加30台機組，還可以再提升到每日1300萬片以上。

口罩產量持續提升，所以除了今天起，買實名制成人、兒童口罩都多一片外，他也和唐鳳討論「口罩實名制2.0」政策，思考口罩實名制再精進的方法，讓有需要的國人取得口罩更方便。 陳其邁說，面對疫情，今日院會中也提出幾項政策及建議，包括清明節祭祖返鄉人潮分流，更需提前做好準備；校園開始上課，傳染途徑除飛沫感染，還有接觸感染。地方、學校要多宣導洗手重要性，學童勤洗手效果會比用酒精、乾洗手更加徹底。

另外，居家檢疫、隔離的國人，為了防疫被限縮行動自由，並非自願，我們也要多給他們一些支持、鼓勵。但違反防疫規定、趴趴走的民眾，除了地方政府應從重開罰外，疫情指揮中心 也將訂定裁罰指引，中央、地方攜手合作。 . 院會後，他與衛福部長陳時中繼續討論強化基層診所、藥師投入防疫的能量。並再與相關單位開會督促情形，持續加速快篩試劑生產。疫情漸趨嚴峻，感謝每位台灣人在自己位置盡心盡力，才能讓台灣展現實力，成為近期國際矚目防疫範例。

(中時 )